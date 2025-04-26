Şenol Aslanoğlu, Büyük İzmir Mitingi için "O gün çeşitli sürprizlerimiz olacak" dedi. İzmirlileri 19 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'na davet etti.

Şenol Aslanoğlu'ndan Büyük İzmir Mitingi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Büyük İzmir Mitingi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aslanoğlu, miting hazırlıkları kapsamında CHP’li ilçe başkanları, belediye başkanları ve İzmir milletvekilleriyle bir araya geldi.

Miting İçin Sendika Temsilcileriyle De Görüşüldü

Aslanoğlu, Belediye-İş Sendikası temsilcileriyle yaptıkları toplantıda 19 Mayıs mitingi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Sonrasında ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleri ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirildiğini aktardı.

Cemil Tugay'ın Katılmaması Hakkında Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın toplantıya katılmamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Aslanoğlu, “Bugün Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısı vardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız da şehrimizdeydi. Görevli arkadaşlarımız oradalar. Konu edilecek bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

“İzmir tek yürek olacak”

Aslanoğlu, 19 Mayıs günü tüm İzmir’in Gündoğdu Meydanı’nda tek yürek olacağını vurguladı. “İzmirliler cumhuriyete ve Atatürk’e bağlıdır. O gün İzmir’in dağlarında açan çiçeklerin tüm Türkiye’ye ulaşmasını sağlayacağız.” dedi.

İzmirlilere çağrı: "Zulme ses çıkarın"

Şenol Aslanoğlu, tüm Türkiye’den adaletsizliklere itiraz eden vatandaşları mitinge davet ederek, "Ekrem Başkan’a sahip çıkmaya ve ona yapılan zulme karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmelere de değinen Aslanoğlu, "Miting hazırlıkları konusunda bilgiler verdik, önerilerini aldık. O gün çeşitli sürprizlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Mitingde boşluk istenmiyor

Aslanoğlu, miting günü meydanda boşluk kalmaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "O meydanda tek bir boşluk kalsın istemiyoruz." dedi.

Vapurla yoğun katılım bekleniyor

Miting günü vapurlarla yoğun bir katılım olup olmayacağı sorusuna ise Aslanoğlu, “Ne zaman büyük bir etkinlik olsa İzmirliler vapurlarla çıkarma yapıyor.” şeklinde yanıt verdi.

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