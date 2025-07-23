Beşiktaş’ın yeni transferi milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile oynanacak ilk maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kökçü, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ve ikinci maç öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.



"Zor bir maç bizi bekliyor"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Mücadele öncesinde basın toplantısında konuşan Orkun Kökçü, “Çok güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Arda Turan hocamızın oyun felsefesini biliyoruz. İyi bir maç olmasını bekliyorum. Taraftarımızı stada davet ediyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz” dedi.

"Fiziksel olarak hazırım"

Fiziksel durumu hakkında gelen soruya yanıt veren Kökçü, “3 hafta önce son maçımı oynadım, ardından kısa bir izin yaptım. Şu an kendimi hazır hissediyorum. Elbette son kararı hocamız verir” ifadelerini kullandı.

"Futbol oynamak için sabırsızlanıyorum"

Taraftarın karşısına ilk kez çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Orkun, “İmza töreninden daha az heyecanlıyım ama sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle işimiz daha da kolaylaşacak” dedi.

"Demir Ege’yi çok beğeniyorum"

Orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz hakkında da konuşan Kökçü, “Portekiz’de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli ve gelecek vadeden bir oyuncu. Ona güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş’ta sonuna kadar kalabilirim"

Kariyer planları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, “Buraya gelirken bu kararı bilinçli verdim. Beşiktaş kalmamı isterse, sonuna kadar burada kalırım. Avrupa hayalim yok. Mutluyum ve burada olmak istiyorum” dedi.