Orlando Magic ile Atlanta Hawks, NBA Play-Off Yarı Finalinde 16 Nisan’da karşılaşacak. Maç saat 02:30’da S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’de yayınlanacak.

NBA Play-Off Yarı Final heyecanı: Magic vs Hawks

NBA’de Play-Off Yarı Final heyecanı 16 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak Orlando Magic – Atlanta Hawks mücadelesiyle devam ediyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 02:30’da başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Bu önemli mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli şekilde yayınlanacak ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

Yayın bilgileri ve platform detayları

S Sport yayın bilgileri:

  • Tivibu: 73. Kanal

  • Kablo TV: 240. Kanal

  • Turkcell TV+: 77. Kanal

  • Vodafone TV: 11. Kanal

  • Yayın: Şifreli

S Sport Plus yayın bilgileri:

Tuttur TV yayın bilgileri:

  • Türksat uydusu ve internet üzerinden

  • İddaa ile anlaşmalı platformlardan erişim sağlanabilir

  • Yayın: Şifreli

Maç nerede oynanacak?

Orlando Magic – Atlanta Hawks karşılaşması, Orlando şehrinde yer alan Amway Center salonunda oynanacak. Seride avantaj elde etmek isteyen iki takım da sahaya tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ