Orlando Magic ile Atlanta Hawks, NBA Play-Off Yarı Finalinde 16 Nisan’da karşılaşacak. Maç saat 02:30’da S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’de yayınlanacak.
NBA Play-Off Yarı Final heyecanı: Magic vs Hawks
NBA’de Play-Off Yarı Final heyecanı 16 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak Orlando Magic – Atlanta Hawks mücadelesiyle devam ediyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 02:30’da başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Bu önemli mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli şekilde yayınlanacak ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.
Yayın bilgileri ve platform detayları
S Sport yayın bilgileri:
-
Tivibu: 73. Kanal
-
Kablo TV: 240. Kanal
-
Turkcell TV+: 77. Kanal
-
Vodafone TV: 11. Kanal
-
Yayın: Şifreli
S Sport Plus yayın bilgileri:
-
Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli erişim
-
Web ve mobil uygulamalar üzerinden izlenebilir
Tuttur TV yayın bilgileri:
-
Türksat uydusu ve internet üzerinden
-
İddaa ile anlaşmalı platformlardan erişim sağlanabilir
-
Yayın: Şifreli
Maç nerede oynanacak?
Orlando Magic – Atlanta Hawks karşılaşması, Orlando şehrinde yer alan Amway Center salonunda oynanacak. Seride avantaj elde etmek isteyen iki takım da sahaya tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.