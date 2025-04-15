Orlando Magic ile Atlanta Hawks, NBA Play-Off Yarı Finalinde 16 Nisan’da karşılaşacak. Maç saat 02:30’da S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV’de yayınlanacak.

NBA Play-Off Yarı Final heyecanı: Magic vs Hawks

NBA’de Play-Off Yarı Final heyecanı 16 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak Orlando Magic – Atlanta Hawks mücadelesiyle devam ediyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 02:30’da başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Bu önemli mücadele S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayınlar şifreli şekilde yayınlanacak ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

Yayın bilgileri ve platform detayları

S Sport yayın bilgileri:

Tivibu: 73. Kanal

Kablo TV: 240. Kanal

Turkcell TV+: 77. Kanal

Vodafone TV: 11. Kanal

Yayın: Şifreli

S Sport Plus yayın bilgileri:

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Web ve mobil uygulamalar üzerinden izlenebilir

Tuttur TV yayın bilgileri:

Türksat uydusu ve internet üzerinden

İddaa ile anlaşmalı platformlardan erişim sağlanabilir

Yayın: Şifreli

Maç nerede oynanacak?

Orlando Magic – Atlanta Hawks karşılaşması, Orlando şehrinde yer alan Amway Center salonunda oynanacak. Seride avantaj elde etmek isteyen iki takım da sahaya tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.