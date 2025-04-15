İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6-13 Nisan tarihleri arasında il genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen 20 ayrı operasyonda, toplam piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Gümrük kaçağı ürünler ve tarihi eserler bulundu

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında;

127 bin adet doldurulmuş makaron

15 bin 650 paket kaçak sigara

151 şişe çeşitli içki

125 adet kaçak cep telefonu

130 elektronik eşya

bulundu. Ayrıca Helenistik, Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 622 sikke ve 66 tarihi eser de emniyet güçlerinin eline geçti.

26 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı

Gözaltına alınan 26 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.