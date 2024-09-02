Orman Genel Müdürlüğü, İzmir ili Karşıyaka ilçesinde çıkan yangının ardından bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan, “15 gün önce yanan ormanlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı” haberlerine ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada, olayın hukuki süreçler ve alanın orman vasfına göre değerlendirildiği vurgulandı.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanın durumu

Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut inşası için belirlenen 375 hektarlık alan, orman sınırları içinde yer almakla birlikte orman vasfına sahip olmayan bir alandır. Bu alanın orman sınırları dışına çıkarılması kararı, 26 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alınmış ancak Danıştay tarafından usul eksiklikleri gerekçe gösterilerek 13 Ekim 2023 tarihinde iptal edilmiştir.

Yeniden değerlendirilen alan, 31 Ağustos 2024 tarihinde orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu süreç devam ederken, 15 Ağustos 2024 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yangın çıkmıştır. Yangında, orman sınırları dışına çıkarılan alanın sadece 95 hektarlık kısmı etkilenmiştir.

Yangının etkileri ve alanın özellikleri

Orman Genel Müdürlüğü, yangından etkilenen 95 hektarlık kısmın taşlık, kayalık, verimsiz ve orman vasfına sahip olmayan bir alan olduğunu belirtmiştir. Bu alanın orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmediği ve tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bu alanın orman sınırları dışına çıkarılmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanmıştır.

Ağaçlandırma çalışmaları

Açıklamada, ormanların Anayasa ile koruma altına alındığı ve yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir. İzmir’deki yangında zarar gören orman alanlarının yeniden ormanlaştırılması için ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, orman dışına çıkarılan alanın en az iki katı kadar yeni orman tesis edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

Sonuç ve kamuoyuna bilgilendirme

Orman Genel Müdürlüğü, kamuoyunda dolaşan yanlış bilgilerin ve spekülasyonların önüne geçilmesi adına bu açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğünü belirtmiştir. Orman sınırları dışına çıkarılan alanın, gerçek anlamda orman vasfına sahip olmayan ve yangından etkilenen taşlık, kayalık bölgeler olduğu ifade edilmiştir. Ormanların korunması ve yeniden ağaçlandırılması konusundaki çalışmaların devam edeceği vurgulanmıştır.