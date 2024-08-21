Bu başlığı koymak o kadar zor ki. Yazdığım anda benim de içimde yangın başladı adeta.

Hiç bitmeyen bir sorun haline geldi orman yangınları. Artık resmen yaz olmasın istiyor insan. Sürekli bu trajediyi ile karşılaşacaksak gerçekten yaz olmasın demek geliyor içimden.

Tüm bu yangınların birinci sebebi insan kaynaklı olmasından dolayı nasıl bir vicdansızlık demekten başka bir söz bulamıyorum.

Bir başka rahatsız edici konu da tüm yetkilerin yaptığı çok şükür can kaybı olmadı sözü. Lütfen bu açıklamaları yapmayın. Çünkü ormanda yaşayan bir çok canlı türü bu yangın nedeniyle hayatını kaybediyor. Tek tek yazamıyorum içim sızlıyor çünkü. Ayrıca unutmayın ki yanan ağaçların hepsi de birer canlı.

Şimdi gelelim bu duruma neden bir çözüm bulunamıyor. Neden orman yangınları için özel bir birlik kurulmuyor. Bu da bir doğal afet haline geldi. Her ne kadar insan kaynaklı olsa da.

Bu konuda ülkede büyük bir konsorsiyum kurulmalı. Tüm bileşenler bir araya gelmeli. Bunun siyaseti, milleti, milliyeti olmaz.

Artık bu bize ders olsun demekten herkes bıktı. Ayrıca herkesin bu yangınların amacı belli buralar imara açılacak şüphesini kırmak bence hiç de zor değil. Çok basit bir düzenleme ile ormanlık alanlar asla imara açılamaz. Bu alanların tamamı yansa bile yeniden ağaç dikilir. Kesinlikle imara izin verilemez diye çıkacak bir kanun ile bütün karanlık ellerin emellerine ulaşmalarına engel olmak anında mümkün olur.

Tek bir ağacın yanmayacağı bir başka yaz hayali ile ormanlar ve içindeki tüm canlılar yaşasın diyorum.

Ülke olarak birinci önceliğimiz bu olmalı. Yanan her orman geleceğimizden çalınan bir yıl demektir.