Aydın Nazilli’de ormandan topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NAZİLLİ’DE 4 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan olayda, ormandan topladıkları mantarları yiyen 4 kişi zehirlendi. Kırsal Yazırlı Mahallesi’nde yaşayan T.A. (45), K.A. (38), M.D. (46) ve D.D. (38), dün akşam ormanda topladıkları mantarları pişirip yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILAN 4 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Rahatsızlanan 4 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen kişileri ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası jandarma ekipleri mantarların türüyle ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, doğadan toplanan mantarların ölümcül zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.