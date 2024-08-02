Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz boyunca düzenlediği konserler, şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. 14 Eylül’e kadar sürecek olan konser serisinin son adresi ise Akvadi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Ahmet Algün’ün sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Akvadi’de gerçekleştirilen konser, katılımcıların yoğun ilgisiyle başladı. Ahmet Algün’ün seslendirdiği sevilen türkü ve şarkılar, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Konserin başından sonuna kadar coşkulu bir atmosferde geçen etkinlikte, misafirler eserleri hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konser, Akvadi’yi müzikle doldurdu.

Yaz konserleri 14 Eylül'e kadar sürecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserleri, 14 Eylül tarihine kadar devam edecek. Her hafta cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek konserler, saat 21.00’de başlayacak. Etkinlikler İncilipınar ve Adalet Parkı, Akvadi, KYK Amfi Tiyatro ve Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleşecek. Konserler, Denizli halkına müzik dolu yaz akşamları yaşatmayı amaçlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz konserleri, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağlıyor. Konserler, halkın keyifli vakit geçirmesine olanak tanırken, yerel sanatçıların performanslarıyla da kültürel zenginliği artırıyor. 14 Eylül’e kadar sürecek etkinlikler, Denizli’nin çeşitli noktalarında müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.