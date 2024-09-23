İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında artan çatışmalar, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden oluyor. Brent petrol, arz sıkıntısı beklentisiyle 74,27 dolar seviyesine yükseldi.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını tetikliyor

Orta Doğu’da özellikle İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların şiddetinin artması, petrol piyasalarında endişelere neden oluyor. Bölgedeki petrol kaynaklarının arz sıkıntısına uğrama ihtimali, fiyatların yükselmesine sebep oldu. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim, Hizbullah’ın hafta sonu İsrail’in Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırılarla zirveye ulaştı. İsrail ordusu, Lübnan’dan gece boyunca 115 füze atıldığını açıkladı.

Bölgesel savaş tehlikesi arz endişesini derinleştiriyor

Uzmanlar, bu tırmanışın durmaması halinde bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor. Hizbullah ise çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasıyla sona ereceğini belirtiyor. Bölgedeki bu gerginliğin daha fazla ülkeye yayılabileceği endişesi, ham petrol arzında sıkıntı yaşanabileceği beklentisini güçlendiriyor. Özellikle Orta Doğu’daki petrol üreticisi ülkelerde yaşanabilecek potansiyel çatışmalar, piyasaların arz yönlü beklentilerini etkiliyor.

Brent petrol ve WTI fiyatları yükseliyor

Gerilim ortamı, Brent petrolün fiyatını 74,27 dolara çıkardı. Aynı saatlerde Batı Texas türü (WTI) ham petrol de 71,62 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarının bu dalgalı seyri, piyasaların gerginliği yakından takip ettiğini gösteriyor. Analistler, teknik olarak Brent petrolün 75,14 ile 76,14 dolar aralığında direnç bulacağını, 74,14 ile 73,14 dolar seviyelerinin ise destek bölgesi olduğunu belirtiyor.

Çatışmaların küresel enerji piyasalarına etkisi

Orta Doğu, dünya petrol arzının büyük bir kısmını karşılayan bir bölge olduğundan, buradaki gerginlikler küresel enerji piyasaları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Gerginliğin süreceği beklentisi, petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde de dalgalı bir seyir izleyeceğini işaret ediyor.