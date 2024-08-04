Orta Doğu'daki gerilim ve ABD faizinin sabit tutulmasının ardından döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları yükseldi. İşte 4 Ağustos güncel döviz kurları.

ABD faiz kararının etkileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı, piyasalarda önemli bir etki yarattı. Faizlerin sabit kalması, dolara olan talebi artırarak değer kazanmasına neden oldu. Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,19 TL seviyelerine yükseldi.

Güncel döviz kurları

Dolar/TL kuru

Dolarda yaşanan artış, Orta Doğu'daki gerilimlerin de etkisiyle birleşerek TL karşısında değer kazanmasına yol açtı. 4 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru saat 07.25 itibarıyla şu şekilde:

Alış: 33,1715 TL

Satış: 33,2309 TL

Euro/TL kuru

Euro da benzer bir şekilde değer kazandı. Yüzde 1,15 artışla 36,2200 TL seviyelerine yükselen euro, 4 Ağustos sabahı itibarıyla şu şekilde işlem görüyor:

Euro: 36,2864 TL

Sterlin/TL kuru

İngiliz sterlini de değer kazanan dövizler arasında. 1 İngiliz sterlini, 42,39 TL'den işlem görüyor.

Piyasaların genel durumu

Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'nin faiz kararı, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bu durum, döviz kurlarının hareketlenmesine neden oldu ve özellikle dolar ve euro TL karşısında değer kazandı.