Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği 5 can salı içinde bulunan 80 düzensiz göçmen ve 20 çocuk, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın gelişimi

Geçtiğimiz günlerde, Ortaca ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, 5 adet can salı içinde toplam 80 düzensiz göçmen ile birlikte 20 çocuk bulunuyordu.

Yunanistan'ın müdahalesi

Sahip olduğu bilgilerin ardından, Yunanistan'ın sahil güvenlik unsurlarının bu can salları Türk karasularına geri ittiği ve göçmenleri ölüm riski altında bıraktığı iddia ediliyor. Göçmenlerin zor durumda kaldığı ve can salları ile açık denize bırakıldığı belirtildi.