Bolu’da D-100 kara yolu kenarında atıl durumdaki dinlenme tesisisin yanındaki alanda üç ölü köpek bulundu.

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan ve TBMM’de AK Partili ve MHP'li vekillerce onaylanan 17 maddelik kanun tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklı illerde köpek katliamları arttı.

Bolu'da D-100 kara yolu Bolu Dağı Elmalık mevkiiindeki atıl durumdaki dinlenme tesisinde Selim Yılmazer ve arkadaşları sürekli olarak hayvanlara mama verdikleri bölgeye gittiklerinde vücutlarında saplı iğneler olan üç köpekle karşılaştı.

Hayvanseverler, köpeklerin çevresinde de iğnelere rastladı.

Hayvanseverler jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Köpeklerin iğne ile uyutulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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