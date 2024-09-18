Muğla'nın Ortaca ilçesinde çocuklar için yeni bir park yapımı amacıyla önemli bir adım atıldı. Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) ile Ortaca Belediyesi arasında imzalanan protokol sayesinde, ilçede çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir alan daha kazandırılacak.

Ortaca Belediyesi ve SARÇED iş birliğiyle park projesi

Ortaca Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törende, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve SARÇED Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Tezcan, konuşmasında Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği’nin önerisini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu park, çocuklarımıza güvenli bir oyun alanı sunarken aynı zamanda yeşil alan ihtiyacını da karşılayacak" dedi.

Çocuklara yeni oyun alanı

Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği Başkanı Cengiz İlhan ise dernek olarak birçok projeye katkı sağladıklarını vurguladı. İlhan, "İmkanlarımız dahilinde desteklerimiz sürecek ve bu park projesi de çocuklar için önemli bir adım" diye konuştu.