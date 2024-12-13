Belediye Başkanı Evren Tezcan, etkinlikte Ortacalı vatandaşlarla bir araya gelerek yerli malı kullanmanın hem ekonomiye hem de sürdürülebilir geleceğe olan katkısını vurguladı.

Yerli Üretime Destek Çağrısı

Başkan Evren Tezcan, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, yerli ürünlerin kullanılmasıyla milli ekonominin desteklendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Yerli üretimi desteklemek, ekonomimize güç katmak ve sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerli Malı Haftası vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu etkinlik, hemşehrilerimize yerli ürünlerin değerini bir kez daha hatırlatma fırsatı sundu. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyor, yerli üretim ve tüketimin artmasını diliyorum.”

Kültür Park’ta Renkli Etkinlikler

Kültür Park’ta düzenlenen etkinlikte yerel üreticiler stant açarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Yöresel gıdalardan el emeği ürünlere kadar birçok yerli malı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar için düzenlenen atölyeler ve eğlenceli etkinlikler de güne renk kattı.

Etkinlikte ayrıca yerli üretimin sürdürülebilir tarım, çevre ve ekonomi üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yerli Üretim ve Tüketim: Ortaca’nın Geleceği

Ortaca Belediyesi, Yerli Malı Haftası’nda düzenlediği etkinliklerle yerli üretim bilincini artırmayı hedeflerken, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler memnuniyet yarattı. Başkan Tezcan, bu tür etkinliklerin yerli ürünlerin tanıtımı ve tüketimi konusunda farkındalık oluşturduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Yerel halk, etkinlik sayesinde hem eğlendi hem de yerli üretime katkıda bulunmanın gururunu yaşadı.