Ünlü dansçı Açelya Simge, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekânda Şeyma Mestoğlu adlı kişi tarafından saldırıya uğradı. İddialara göre, Mestoğlu’nun uyuşturucu krizine girmesiyle başlayan olayda, Simge saçlarından sürüklenip darp edildi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Simge, tedavi işlemlerinin ardından savcılığa giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

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“Yasal süreci başlattım, adalete güveniyorum”

Olayın ardından açıklama yapan Açelya Simge, Şeyma Mestoğlu’nu tanıdığını ancak yaşanan saldırının, uyuşturucu etkisi altında geliştiğini belirtti. Açıklamasında, “Saçlarımdan sürükleyip yüzümü çizmeye çalıştı. Bana tekmeler attı. Konuyla ilgili yasal süreci başlattım. Ayrıca sosyal medyada numaramı paylaşması ve aileme iftiralar atması nedeniyle de şikayetçi olacağım. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenim sonsuz” ifadelerine yer verdi.

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Simge, olay anında yaşanan saldırıya müdahale etmeyen kişiler hakkında da yasal süreç başlatacağını ve adaletin yerini bulmasını beklediğini söyledi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ