Osasuna ile Sevilla'nın karşılaşacağı La Liga mücadelesi, 24 Nisan Perşembe günü saat 20:00’de Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarında olacak.
Osasuna - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya La Liga'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Osasuna ile Sevilla, 24 Nisan 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20:00'de başlayacak ve Pamplona kentindeki El Sadar Stadyumu'nda oynanacak.
Osasuna - Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Osasuna - Sevilla karşılaşması Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platformların frekans ve erişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilir.
Osasuna - Sevilla yayın bilgileri
Tuttur TV yayın bilgileri
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.
Tivibu Spor 1 yayın bilgileri
Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanaldan, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır.
|Maç
|Yayıncı Kanal(lar)
|Başlama Saati
|Yayın Şekli
|Osasuna - Sevilla
|Tuttur TV, S Sport Plus, Tivibu Spor 1
|20:00
|Şifreli
Osasuna - Sevilla maç öncesi bilgileri
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Tarih: 24 Nisan 2025 Perşembe
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Saat: 20:00 (TSİ)
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Stadyum: El Sadar Stadyumu, Pamplona
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Turnuva: İspanya La Liga