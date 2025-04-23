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Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanaldan, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır.

S Sport Plus, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Osasuna - Sevilla karşılaşması Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platformların frekans ve erişim bilgilerine aşağıdan ulaşabilir.

Olympiakos-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Osasuna ile Sevilla, 24 Nisan 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20:00'de başlayacak ve Pamplona kentindeki El Sadar Stadyumu'nda oynanacak.

Osasuna ile Sevilla'nın karşılaşacağı La Liga mücadelesi, 24 Nisan Perşembe günü saat 20:00’de Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarında olacak.

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