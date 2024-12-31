Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen vatandaşı Bright Osayi-Samuel’i sarı-kırmızılı takıma kazandırmak için devreye girdiği öne sürüldü.

Sezon başında sağ beke yaptığı Elias Jelert transferinden beklenen verimi alamayan Galatasaray, bu bölgeye takviye planlıyor. Nijerya basınından Pulse Sports’un haberine göre, Osimhen, milli takımdan arkadaşı Osayi-Samuel ile sık sık görüşerek Galatasaray hakkında bilgi veriyor ve transfer için ikna etmeye çalışıyor.

Sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonunda QPR’dan transfer ettiği 27 yaşındaki sağ bek, sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi-Samuel’in Fenerbahçe ile henüz resmi bir sözleşme yenilemediği biliniyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, oyuncu ile prensipte anlaşıldığını açıklasa da henüz imzaların atılmaması farklı spekülasyonlara yol açtı. Osayi-Samuel’e İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünden ilgi olduğu iddia edildi.

Performansı ve piyasa değeri

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 1243 dakika süre alan Osayi-Samuel, 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun geleceği merakla bekleniyor.