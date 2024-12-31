Tokgöz, Gazze'de yaşanan zulmün, insanlık için derin bir yara olduğunu ifade ederek, “Gazze'de yaşananlar yalnızca Filistin'in değil, insanlığın onur mücadelesidir. Bugün Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı şehitler, evrensel vicdanını derinden yaralamaktadır. Bizlere düşen, bu mücadeleyi anlamak, destek olmak ve zulme karşı insanlık adına bir duruş sergilemektir” dedi.

Gazze'nin mücadelesi tüm insanlığı ilgilendiriyor

Tokgöz, Gazze'deki mücadelenin yolları aşan bir anda sahip olduklarına dikkat çekti ve yaptıklarını kaydetti:

“Gazze, sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ve insanlığın onurudur. Eğer Gazze susarsa, adalet için ses çıkaracak bir coğrafya olmayacaktır. Bu direniş, toprak mücadelesinden öte, insanlığın evrensel değerleri savunan bir duruştur. Dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle birliktedir.”

2025 yılı mesajı: Adalet ve dayanışma vurgusu

Mehmet Zahit Tokgöz, 2025 yılının adaletin, barışın ve özgürlüğün tesis edilmesi adına önemli bir dönüm noktasının sağlanması temenni olarak şu ifadeleri kullanıldı:

“2025 yılı, insanlığın adına yeni bir doğum yılı olsun. Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar özgürlüğe kavuşsun. Bu yıl, adaletin, barışın ve dayanışmanın gücünün olacağı bir dönem olsun. Hicri yılın ruhuna uygun olarak zulme karşı direnmeli, barış için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Dualarımız tüm mazlumların üzerinedir.”