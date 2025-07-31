Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, anne ve baba adaylarına yönelik kapsamlı eğitim programları düzenledi. “Eşli Gebe Okulu” adı altında gerçekleştirilen eğitimlerde, gebelikten doğum sonrasına kadar geçen süreçteki teorik ve pratik bilgiler, uzman sağlık personeli tarafından aile adaylarına aktarıldı.

Gebelik süreci ve doğuma hazırlık anlatıldı

Gebe Okulu Sorumlu Ebesi Gülşah Gürel ve Emzirme Danışmanı İnci Bahar tarafından verilen eğitimlerde; gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum sonrası yenidoğan bakımı, bebek sağlığı ve emzirme teknikleri detaylı şekilde ele alındı.

Eğitimler ücretsiz ve periyodik olarak devam etti

Tamamen ücretsiz sunulan eğitimler belirli periyotlarla düzenlenmeye devam etti. Anne ve baba adaylarının aktif katılım sağladığı program, doğuma hazırlık sürecinde ailelerin bilinçli ve güvenli ilerlemesini sağladı.

Ailelerin birlikte hazırlanması vurgulandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, gebelik sürecinin fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal bir süreç olduğunu belirtti. Anne ve baba adaylarının birlikte bu sürece hazırlanmasının, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.