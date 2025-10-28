Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin derinliği 5,9 kilometre olarak kaydedilirken, İstanbul dahil birçok kentte vatandaşlar tedirgin oldu.

Deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Uşak Deprem Kümesi’ni işaret etti ve bölgedeki risklere dikkat çekti.

“Burası kanser gibi büyüyor”

Bektaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor. Deprem, 10 Ağustos’ta meydana gelen M6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir. Deprem güneydoğuya doğru ilerlese de Uşak fay bloğu bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat!”

“Bu 4 ilde 7 büyüklüğünde deprem olabilir”

Prof. Dr. Bektaş, risk taşıyan illeri şöyle sıraladı: Manisa, Balıkesir, Uşak ve Kütahya.