Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Osman Sonant, uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Leyla ile Mecnun, Sıcak Kafa, Yılan Hikayesi ve Uyanış: Büyük Selçuklu gibi yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu, 1.5 yıl önce İtalya’nın Siena şehrine taşındığını açıkladı.

"Çocuklarım için yeni bir başlangıç"

Uzun bir aranın ardından Nişantaşı’nda görüntülenen Osman Sonant, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çocukluğunun Nişantaşı’nda geçtiğini belirten ünlü oyuncu, taşınma kararının arkasındaki sebebi şu sözlerle dile getirdi:

"Değişiklik yapalım dedik ve 1.5 yıl önce İtalya'ya taşındık. 13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle bir karar aldık. Huzurlu, sakin ve keyifli bir bölgede, Siena’da yaşıyoruz."

"Nişantaşı’nda büyüdüm"

Eski mahallesine geri dönen Sonant, anılarını da paylaşmayı ihmal etmedi: "Yan sokakta doğdum. 10 yaşına kadar her gün bu büfeye arkadaşlarımla gelip, elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşarlıydı."