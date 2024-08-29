Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bahadırlı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyü Hacıabdiler mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

Zamanında müdahale yangını engelledi

Yangına, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Ormanlık alanda meydana gelen bu tür yangınlar, doğaya ve çevreye büyük zarar verebilmekte. Ekiplerin zamanında müdahalesi, olası bir felaketin önüne geçti ve yangının yayılmasını engelledi.