Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyıları, son günlerde etkili olan lodosun ardından kızıl yosun birikimiyle kaplandı. Özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan yosunlar, kıyı boyunca gözle görülür bir tabaka oluşturdu.

Lodosun etkisiyle yosunlar kıyıya sürüklendi

Deniz yüzeyindeki yosunların rüzgar ve dalga etkisiyle kıyıya sürüklendiği belirtilirken, bu durum hem görsel kirliliğe hem de kötü kokuya neden oldu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kötü kokudan ve görüntüden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Uzmanlar uyardı: Rüzgar devam ederse yayılabilir

Uzmanlar, kızıl yosunların doğal bir deniz bitkisi olduğunu ancak aşırı birikimin ekosistem dengesi açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti. Rüzgarın devam etmesi halinde yosun birikiminin daha geniş alanlara yayılabileceği ifade edildi.

Temizlik çalışmaları bekleniyor

Belediye ekiplerinin sahil temizliği için harekete geçmesi beklenirken, çevre ve deniz ekolojisi uzmanları bu durumun nedenlerini araştırmaya başladı. Yosun birikiminin denizdeki kirlilik, sıcaklık değişiklikleri ve ekosistem bozulmalarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.