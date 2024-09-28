Osmanlı hanedanına mensup 83 yaşındaki Prenses Sabiha Fazile İbrahim, geçtiğimiz Cuma sabahı İstanbul’da vefat etti. Sultan Vahideddin ve son Halife Abdülmecid Efendi’nin soyundan gelen Prenses Sabiha Fazile İbrahim, yarın Bebek Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Naaşı, 1998’de vefat eden annesi Zehra Hanzade Sultan’ın Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabrine defnedilecek.

Sabiha Fazile İbrahim'in Hayatı ve Ailesi

Prenses Sabiha Fazile İbrahim, Kavalalı hanedanına mensup bir Mısır prensesi olarak dikkat çekiyor. Annesi Zehra Hanzade Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahideddin’in kızı Rukiye Sabiha Sultan’ın torunu. Hanzade Sultan’ın babası, Sultan Abdülaziz’in oğullarından son Halife Abdülmecid Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi’dir. Merhume hanımsultan, Kavalalı hanedanına mensup Prens Muhammed Ali İbrahim’in kızıydı.

Sürgün sırasında, 1941 yılında Paris’in banliyösü Neuilly-sur-Seine’de dünyaya gelen Prenses, 1957’de Irak Kralı II. Faysal ile nişanlanmış ancak evlilikleri, 14 Temmuz 1958’de gerçekleşen darbeyle kralın vefatı üzerine gerçekleşmemiştir. Daha sonra 1965’te eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Ürgüplü ile evlenen hanımsultanın bu evlilikten Ali Suat ve Mehmet Selim Ürgüplü adında iki oğlu bulunmaktadır.