Brighton, Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk oldu. Karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu, Brighton adına ilk kez ilk 11'de forma giyiyor. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısında 6 gol atıldı. Cole Palmer'ın rekora koştuğu maçta Chelsea, Brighton karşısında ilk yarıyı Cole Palmer'ın 4 golüyle 4-2 önde kapattı.
Maçtan dakikalar:
1. dakika: Karşılaşmada hakemin düdüğüyle maç başladı.
7. dakika: Brighton, Georginio Rutter’ın golüyle öne geçti. (0-1)
21. dakika: Chelsea, Palmer'ın golüyle beraberliği yakaladı. (1-1)
28. dakika: Palmer, penaltıdan attığı golle Chelsea'yi öne geçirdi. (2-1)
31. dakika: Palmer serbest vuruştan attığı golle hat-trick yaptı. (3-1)
34. dakika: Baleba’nın golüyle Brighton farkı 1’e indirdi. (3-2)
41. dakika: Palmer bir kez daha sahneye çıktı ve Chelsea'ye dördüncü golünü kazandırdı. (4-2)
Cole Palmer’ın harika performansıyla Chelsea, Brighton karşısında 4-2’lik üstünlüğü sağladı.