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Brighton , Premier Lig 'in 6. haftasında Chelsea 'ye konuk oldu. Karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu , Brighton adına ilk kez ilk 11'de forma giyiyor. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısında 6 gol atıldı. Cole Palmer 'ın rekora koştuğu maçta Chelsea, Brighton karşısında ilk yarıyı Cole Palmer'ın 4 golüyle 4-2 önde kapattı.

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