Osseointegrasyon Proteziyle Hayata Tutundu!

Libya'da asker olarak görev yapan Mundır Ali Mustafa Alweheshi, 2018'de bir operasyon sırasında patlayan bomba nedeniyle sağ bacağını diz üstünden kaybetti. Tedavi için Türkiye’ye gelen Alweheshi’ye, ilk olarak kemiği uzatılarak klasik protez uygulandı. Ancak bu protezle yaşadığı sorunlar nedeniyle sadece beş dakika ayakta durabilen ve sürekli ağrı çeken Alweheshi, Türkiye’de ilk kez uygulanan osseointegrasyon protezi sayesinde kısa sürede yeniden ayağa kalkıp desteksiz yürüyebildi.

Başarılı operasyonla hayata dönüş

Medipol Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kara, Alweheshi'nin daha önce soket protezi denediğini ancak bu protezin cilde temas eden bölgelerinde yaralar oluşturduğunu belirtti. Protezi sürekli çıkarmak zorunda kalan Alweheshi, osseointegrasyon proteziyle bu sorunlardan kurtuldu. "Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik ve kısa sürede yürümeye başladı," diyen Dr. Kara, bu tür operasyonların hastayı ömür boyu takip etmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye’de bir ilk

Doç. Dr. Adnan Kara, bu protezin Türkiye’de ilk kez uygulandığını ifade ederek, "Her hastada bu işlemi yapamıyoruz. Ancak yara iyileşme sorunu olmayan hastalarda başarıyla uygulanabilir. Sonuçlar görüldükçe, bu protezin kullanımının artacağına inanıyorum" dedi.

"Kendi ayağım gibi hissediyorum"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, ameliyat sonrası fizik tedavi sürecini detaylandırdı. Hastanın, protezle ayakta durma ve desteksiz yürüme aşamalarını geçtikten sonra şimdi rahatça yürüyebildiğini belirtti. "Artık kimseye bağlı kalmadan hayatına devam edebilecek" dedi.

Operasyonun hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Alweheshi, "Yeni protezimde hiçbir zorluk yaşamıyorum. Çıkarıp takması çok kolay ve kendi ayağım gibi hissediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.