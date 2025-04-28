Malmö ile Östersunds, 29 Nisan'da İsveç Superettan'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte detaylar ve platform bilgileri.

Malmö ile Östersunds, 29 Nisan 2025 Salı günü İsveç Superettan karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Malmö Östersunds maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma, Tuttur TV üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek. Maçın başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.

Malmö - Östersunds maçı yayın bilgileri

İsveç Superettan kapsamında oynanacak Malmö - Östersunds karşılaşması, 29 Nisan Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Maç, Tuttur TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Maç Günü: 29 Nisan 2025 Salı Başlama Saati: 20:00 Yayın Kanalı: Tuttur TV Yayın Şekli: Şifreli yayın (Tuttur TV platformu üzerinden)

Tuttur TV canlı yayın ve platform bilgileri

Malmö - Östersunds maçını izlemek isteyenler, Tuttur TV üzerinden yayın akışına ulaşabilecek. Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden, iddaa numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

Detaylı yayın bilgilerine ulaşmak için Tuttur TV'nin resmi web sitesi veya uydu platformlarının kanal listeleri ziyaret edilebilir.

Malmö - Östersunds maçı nerede oynanacak?

Malmö ile Östersunds arasındaki bu mücadele, İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Stadyumu'nda gerçekleşecek. Malmö Stadyumu, Superettan maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.