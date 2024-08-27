ÖSYM, 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşabilecekler.

Sonuçlar ve aday bilgileri

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, saat 14.00’ten itibaren sonuçları sorgulayabilir ve detaylı sayısal bilgilere erişim sağlayabilirler.

Ek bilgiler ve iletişim

Sonuçlar ve ek bilgiler, ÖSYM’nin web sitesinde yayımlanan dokümanda yer almaktadır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.