Spor bilimlerine yönelik Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında spor bilimleri fakültelerine başvuran adayların Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, ÖZYES'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yerleri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresinden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve aday şifresi ile temin edebilecekler.