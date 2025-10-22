ÖSYM, bazı basın yayın organlarında yer alan “6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği” iddialarını yalanladı. Kurum, bilgi sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini açıkladı.

ÖSYM’den YKS tercih iddialarına yanıt

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, 6 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin değiştirildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“Bilgi sistemlerimizde sızıntı tespit edilmedi”

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır.

Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS), kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.

Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçmiş yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur.

Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğundadır. T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir.”

Açıklamada, adaylara yönelik güvenlik uyarısı da yer aldı. Kurum, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) bilgilerinin gizliliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, kullanıcıların kendi bilgilerini paylaşmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

ÖSYM, geçmiş yıllarda da bazı adayların kimlik veya şifre bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşması sonucu yetkisiz erişim girişimlerinin yaşandığını hatırlattı.

Kurum, bu tür durumların “veri sızıntısı” değil, kullanıcı hatası kaynaklı güvenlik ihlali olduğunu belirtti.