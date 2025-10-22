CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda Sayıştay’da boş bulunan 5 üyelik için yapılacak seçime CHP grubunun katılmayacağını açıkladı. Başarır, süreci “liyakatsız” olarak nitelendirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bu akşam yapılacak olan Sayıştay seçiminde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nca belirlenen 10 aday arasından 5 yeni üye seçilecek. Ancak CHP, bu seçime katılmama kararı aldı.

Komisyonda, Sayıştay üyeliği için aday gösterilen isimler şöyleydi:

İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada Sayıştay seçim sürecini “liyakatsız” olarak nitelendirdi:

“Toplam 59 üyesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Sayıştay, devlet harcamalarını denetleyen en önemli kurumdur. 3 aşamalı bir seçim var; üçünde de iktidar çok etkin. Sayıştay aşamasında 59 üyenin tamamı AKP’ye yakın isimler. Plan ve Bütçe Komisyonu da öyle, Meclis’te de öyle olacak. Komisyon’da sadece bir şey istedik: Bu 5 üye için mülakat yapılsın dedik. Ona bile gerek görmediler. Bu kadar liyakatsız yapılan bir seçime katılmayı uygun görmüyoruz.”