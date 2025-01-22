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Türkmen'in kızı Ala Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım" ifadelerini kullanmıştı.

Otel yangını | Sema Şahin: "Kızım küçücük kalmış, kömürleşmiş; bana göstermiyorlar"

Otel yangını | Sema Şahin: "Kızım küçücük kalmış, kömürleşmiş; bana göstermiyorlar"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde gece saatlerinde çıkan yangından Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen’in de olduğu kendisinden uzun saatler haber alınamadığı duyurulmuştu.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Türkmen ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kartalkaya'daki otel yangın ında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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