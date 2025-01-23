Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Müge Suyolcu ile ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan kızı Pera Suyolcu, İzmir Urla’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Müge Suyolcu ve ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan kızı Pera Suyolcu için İzmir’in Urla ilçesi Yahşibey Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene; baba Yavuz Suyolcu ve yangında hayatta kalan oğulları Göksel Derin Suyolcu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve aile yakını olan oyuncu Cemal Hünal, Pera Suyolcu’nun okul arkadaşları katıldı.

Cenaze namazında Vali Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Urla Belediye Başkanı Balkan ve CHP Grup Sözcüsü Yücel, cenaze namazında baba Yavuz Suyolcu ile birlikte saf tuttu. Tören sırasında aile yakınlarından bazıları, fenalık geçirdi.

Cenaze namazının ardından Müge Suyolcu ve Pera Suyolcu, Urla’da bulunan İskele Mezarlığı’na defnedildi.

Oğlu ve eşi yangından kurtuldu

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan beş otelden Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. 78 kişinin öldüğü yangında, İzmir'den tatil için bölgeye giden emlak danışmanı Müge Suyolcu ile 4. sınıf öğrencisi kızı Pera Suyolcu da hayatını kaybetti.

Müge Suyolcu'nun eşi inşaat mühendisi Yavuz Suyolcu (42) ile 8. sınıf öğrencisi oğlu Göksel Derin Suyolcu (13) ise yangından kurtuldu. Ailenin sömestir tatili fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

Yoğun dumanın da etkisiyle birbirlerini kaybettiler

Anne-kızın ölümü ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Müge Suyolcu, eşi Yavuz Suyolcu, çocukları Pera Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında 8. kattaki odalarından çıkarak, birbirlerini kaybetmemek için el ele tutuşup dördüncü kadar indikleri, burada bulunanların da dışarı çıkmaya çalışmasıyla yaşanan panik nedeniyle yoğun dumanın da etkisiyle anne ile kızının, eşi ile oğluyla birbirlerini kaybettikleri ortaya çıktı. Ayrıca anne-kızdan geriye Kartalkaya'da kayak kıyafetleriyle çektirdikleri son fotoğraf kaldı.

“Yangın sırasında alarm çalmamış”

Olay günü Suyolcu ailesinin yaşadıklarını anlatan aile yakınlarından İsmet Özgenç, "Yangın sırasında alarm çalmamış, biri sağda biri solda olmak üzere 2 tane merdiven varmış. Duman yukarıya doğru çıkarken onlar odadan çıkıp, hep birlikte el ele 4'üncü kata kadar zor inmişler. O katta bir şeyler oluyor. Birileri çarpıyor ve elleri ayrılıyor. Babayla oğul otelden çıkmış ama yavrularım kalmış" diye konuştu.