Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hizmet veren Sarıgöl Devlet Hastanesi vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Poliklinikler, acil servis, laboratuar, röntgen ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ihtiyaçları karşılayan kurum ile ilgili adres, iletişim bilgisi ve yol güzergahlarını ise sizler için derledik.

Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Manisa’da yer alan Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne otogardan 15 dakika, şehir merkezinden ise 10 dakikada yürüme mesafesiyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Şehir içi minibüs hattı olmadığından taksi veya kişisel araç ile gidilmesi vatandaşlar açısından kolaylık sağlayacaktır.

Sarıgöl Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

ADRES: Siteler Mah. İstiklal Cad. No:100

TELEFON: (0236) 867 1099

FAX: (0236) 867 2310

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