Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın, diş hekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41), eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne (11) ile Demir Tüzgiray’ı (8) hayattan kopardı. Aile, Ankara’dan yarıyıl tatili için otele gelmiş, ardından Bursa’daki yakınlarını ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak yangın, gece saat 03.30 sıralarında başladı ve ailenin kaldığı 7. katta son buldu.

Oteli beğenmedikleri için ayrılmayı planlamışlardı

Yangından bir gün önce aile, Bursa’daki yakınlarıyla telefonda konuşarak otelden memnun olmadıklarını ve sabah ayrılacaklarını söylemişti. Valizlerini toplayan Tüzgiray ailesi, maalesef yangından kurtulamadı. Ateş çemberinde mahsur kalan aile, otelden çıkmayı başaramadı.

Bursa’da son yolculuğa uğurlandılar

Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, Adli Tıp Morgundaki işlemlerin ardından Bursa’daki ailelerine teslim edildi. Bademli Mahallesi Camii’nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreni, yakınlarının gözyaşlarıyla tamamlandı. Tüzgiray ailesi, Bademli Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.