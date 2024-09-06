Turizm gelirlerinde önemli bir paya sahip olan “her şey dâhil” sistemi tartışmaya açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının esnafı destelemek için aldığı kararlar doğrultusunda, bu sistemin yerini daha sürdürülebilir ve çeşitli turizm türleri alacak.

Türkiye’de turizm sektörünün vazgeçilmezlerinden biri olan “her şey dâhil” konseptinin yaşanan ekonomik kriz ve esnafın yaşadığı sorunlar nedeniyle kaldırılması planlanıyor. 2028’deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için “her şey dâhil” sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor.

“Her şey dâhil” sistemi neden gözden geçiriliyor?

Turizm sektörü, küresel ekonomik kriz ve değişen müşteri talepleriyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Uzun yıllar boyu turistler için cazip bir seçenek olan “her şey dâhil” sistemi, yüksek maliyetler ve çevresel etkiler nedeniyle eleştirilerin odağında.

“Her şey dahil” sisteminin israfı artırdığı ve çevresel etkilerinin yüksek olduğu sıkça dile getiriliyor. Özellikle büyük otellerde, yemeklerin çoğu tüketilmeden israf ediliyor ve çevresel ayak izi büyüyor. Bu durum hem otel yönetimlerini hem de çevre duyarlılığı olan müşterileri rahatsız ediyor.

“Günlük kişi başı 220-400 gram arası gıda çöpe atılıyor”

Özellikle artan enerji ve gıda maliyetleri, otel işletmecilerini yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. Türkiye gazetesine konuşan Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, her şey dâhil sisteminin gıda israfına yol açtığını söyledi.

Yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin iş birliğine gidebileceğini ifade eden Korkutata “Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi, daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak” ifadelerini kullandı.

Korkutata “Yapılan ölçümlerde bu otellerde tabaktan dönen yiyecek oranının yüzde 65’lere ulaştığı görülüyor. Günlük kişi başı 220-400 gram arası gıda çöpe atılıyor. Yani yapılan hesaplamalar, bu otellerden kaynaklı gıda israfının yıllık 50 milyar liraya ulaştığını gösteriyor” diyor.

Turizm uzmanlarına göre, “her şey dâhil” sistemi tamamen ortadan kalkmasa da ciddi bir revizyon geçirebilir. Bazı oteller, bu konsepti azaltarak daha sürdürülebilir ve ekonomik modeller geliştirmeye yönelebilir.

Özellikle küçük ve butik oteller, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşterilere farklı bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

“Her şey dâhil” sisteminin müşterilere sunduğu sınırsız hizmet, özellikle kitle turizminin yükseldiği dönemlerde büyük ilgi görmüştü. Ancak günümüzde daha kişisel ve butik deneyimlere olan talep artıyor.