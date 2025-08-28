Otizmli bireylerin sosyalleşmesini desteklemek amacıyla düzenlenen Mandala Atölyesi, Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri’nde çarşamba günleri gerçekleştirilecek. Atölyeyi yürütecek olan Moris Karmona, etkinliğe katılım çağrısında bulundu.

Karmona, “Üç yıldır sürdürdüğümüz bu yolculukta mandalanın otizmli arkadaşlarımız için hem keyifli hem de faydalı bir çalışma olduğunu gördük. Bizlere destek veren, sergi açılışlarımızın gerçekleşmesine olanak sağlayan kulüp ve dernek başkanımız Avni Erboy’a teşekkür ediyoruz. Bu yıl da çalışmalarımızın sonunda bir sergi açmayı hedefliyoruz. Tüm dostlarımızı bu güzel buluşmaya bekliyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında otizmli bireylerin hem sanatla iç içe vakit geçirmesi hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi amaçlanıyor.