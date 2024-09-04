İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde özel gereksinimli çocuklara eğitim veren bir merkezde yaşanan şiddet iddiaları üzerine, eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı.

Ekipler sosyal medya görüntüleri üzerine harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çatalmeşe Mahallesi’ndeki özel eğitim merkezinde öğrencilere şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde, çocuklara fiziksel şiddet uygulandığı iddialarının yer alması, polis ekiplerinin hızlı bir şekilde soruşturma başlatmasına neden oldu.

Okul müdürü de gözaltında

Görüntüler ve tanık beyanlarını inceleyen ekipler, şiddeti gerçekleştirdiği belirlenen eğitmen F.B. ile olaya göz yumduğu değerlendirilen okul müdürü E.U.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Şüpheliler, “kasten yaralama” suçundan yargılanmak üzere adli mercilere teslim edildi. Olayın detaylarına dair soruşturma devam ederken, özel eğitim merkezindeki diğer yetkililer de incelemeye alındı.