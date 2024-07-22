Tuna Tunca, 23 Haziran'da antrenörü Mert Onaran ile birlikte İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti.

Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tuna Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey olmayı başardı. Bu yıl ise Tunca’nın hedefi, 10 ile 15 Eylül tarihlerinde İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmak.

"Bu bize çok ilginç geliyordu"

Tunca'nın annesi Gülnur Tunca, oğlunun başarılarını ve bu süreçteki duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu bize çok ilginç geliyordu. Tam su aşığı bir genç. Bugün dönüp geriye baktığımda Tuna'nın sevdiği yerde, denizde olunca doğru planlama ve iyi bir antrenörle başarıya ulaştığını görüyorum. Tuna, antrenörü Mert Onaran'ı çok seviyor, onu görünce gözlerinin içi gülüyor."