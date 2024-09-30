Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir otobüs durağında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan müdahale sonrasında, durumu ağır olan Fevzi Karabacak (60) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay, kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

Ölüm nedeni otopside belli oldu

İki gün önce Atatürk Caddesi’ndeki otobüs durağında yatan Karabacak’ın kasık bölgesinde bıçak yarası izleri bulundu. İlk incelemelerde ölüm sebebinin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cinayet olduğu anlaşıldı

Bandırma Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şüpheli ölümün cinayet olduğu anlaşıldı. Olayın detaylarına ulaşıldığında, 23 yaşındaki İkbal İnce’nin, Karabacak’ın yanına yaklaşarak elindeki bıçakla onu kasığından yaraladığı belirlendi. Aşırı kan kaybı yaşayan Karabacak, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın faili tutuklandı

İkbal İnce, ifadelerinin alınmasının ardından “kasten adam öldürme” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fevzi Karabacak’ın cenazesi ise Bandırma Şehir Mezarlığı’na defnedildi.