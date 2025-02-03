Otobüs durağında bekleyen genç kız, "Hayır" demesine rağmen ısrarla görüşme teklifinde bulunan kişiyi kaydetti. Paylaşımı büyük yankı uyandırdı!

"Siz böyle yaptığınız için korkuyoruz!"

Bir genç kız, otobüs durağında beklerken kendisine yöneltilen ısrarlı görüşme tekliflerini reddetmesine rağmen tacize maruz kaldı. Genç kız, kendisini rahatsız eden kişiyi kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımında, “Siz böyle yaptığınız için kızlar akşam dışarı çıkmaya korkuyor, ben de korkuyorum” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, kadınların kamusal alanda maruz kaldığı taciz olaylarına dikkat çekti. Olayla ilgili yetkililerden bir açıklama beklenirken, sosyal medya kullanıcıları faile tepki gösterdi.