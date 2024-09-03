Özellikle otogaz kullanıcılarını etkileyecek bu fiyat artışının, gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Otogaz fiyatlarına 1,30 TL zam gelmesi öngörülürken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zammın ardından özellikle büyükşehirlerdeki fiyatlar dikkat çekiyor.

Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul:

Avrupa Yakası Benzin: 43,22 TL

43,22 TL Avrupa Yakası Motorin: 43,15 TL

43,15 TL Avrupa Yakası Otogaz: 23,73 TL (Zam sonrası: 25,33 TL)

23,73 TL (Zam sonrası: 25,33 TL) Anadolu Yakası Benzin: 43,11 TL

43,11 TL Anadolu Yakası Motorin: 43,08 TL

43,08 TL Anadolu Yakası Otogaz: 23,19 TL

Ankara:

Benzin: 43,53 TL

43,53 TL Motorin: 43,56 TL

43,56 TL Otogaz: 23,74 TL (Zam sonrası: 25,04 TL)

İzmir:

Benzin: 44,03 TL

44,03 TL Motorin: 44,08 TL

44,08 TL Otogaz: 23,49 TL (Zam sonrası: 24,79 TL)

Zammın etkisiyle özellikle otogaz fiyatlarında önemli bir artış yaşanacak. İstanbul Avrupa yakasında LPG fiyatının 25,33 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Diğer şehirlerde de benzer artışlar söz konusu olacak. Akaryakıt kullanıcılarının bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliklerine dikkat etmeleri öneriliyor.