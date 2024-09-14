Uşak'ta kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki bir binanın 3 metre yükseklikteki boşluğuna düştü. Kazada 17 yaşındaki Gürkan T. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü R.B. yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, çevrede büyük şok etkisi yarattı.

Detaylar ve olayın gelişimi

Kaza, Uşak Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde meydana geldi. R.B. yönetimindeki 20 EB 391 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir binanın 3 metre yükseklikteki boşluğuna düştü. Otomobilin çarptığı noktada sıkışan yolcu Gürkan T., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda araçtan çıkarıldı.

Acil müdahale ve kurtarma çabaları

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gürkan T., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, genç yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü R.B. ise kentteki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. İlk bulgular, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği yönünde.