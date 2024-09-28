Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, 15 Eylül gecesi meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında yürüyen 19 yaşındaki Burak Torun, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın Aydınlar köyü yakınlarında Kadirli-Adana karayolunda meydana geldiği öğrenildi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yaya olarak ilerleyen Burak Torun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Torun yola savrulurken, kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledilen Burak Torun, 12 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.