Manisa’nın Selendi ilçesinde, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene yoğun katılım

Cumhuriyet Bayramı törenine Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt, ilçe daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin başlaması ve anlamı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, katılımcılar Cumhuriyet’in kuruluşunun önemini bir kez daha hatırladı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu.