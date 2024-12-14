Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada tanker ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan tanker patladı, olay yerinde savaş alanını andıran görüntüler oluştu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza anı kameralarda

Kaza, sabah saat 09.15'te Boyalıca mevkiinde İznik-Orhangazi karayolunda gerçekleşti. İrfan Güneş’in kullandığı tanker ile karşı şeritten gelen Ömer Kocuk yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker, patlayarak çevredeki tüm alanı sarmaya başladı. Güçlükle söndürülen yangın, olay yerindeki korku dolu anları kameraya yansıttı.

Hayatını kaybeden muhtar

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobildeki yolculardan Ömer Kocuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kocuk'un, İznik ilçesinin Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi. Yanındaki yolcu Gültekin Sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.