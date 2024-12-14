Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla komşusu Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumasını kendisini ezmeye çalışmakla suçladı. Olayın ardından evinin önünde yayın yapan Serengil, hayatının tehlikede olduğunu belirtti ve adalet çağrısında bulundu.

"Beni ezmek istediler"

Seren Serengil, evine girmek üzere olduğu sırada Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğu iddia edilen bir aracın hızla üzerine sürdüğünü söyledi. Serengil, site güvenliğinden aldığı bilgilere göre aracı kullanan kişinin Cübbeli Ahmet'in koruması olduğunu ve bu kişinin aynı zamanda polis olduğunu öğrendiğini belirtti.

"Kamera kayıtlarını istiyorum"

Yaşadığı dehşeti anlatan Serengil, "Köpeklerimle arabadan indim. Hızla gelen araba beni gördü, çünkü burada oturduğumu biliyor. Kendimi son anda atmasaydım bana çarpacaklardı. Bu olay daha önce de oldu ama bu sefer asla göz ardı etmeyeceğim" dedi. Serengil, kamera kayıtlarının incelenmesini ve olayın aydınlatılmasını istedi.

"Hayatım tehlikede"

Serengil, daha önce hayvanlarının zehirlendiğini ve sürekli tehdit altında yaşadığını iddia ederek, "Bu evde tek başıma yaşıyorum. Hayatım tehlikede. Ama bunlarla ömrüm boyunca savaşacağım" ifadelerini kullandı.