Otomotiv sektöründeki gelişmeleri aktaran gazeteci Emre Özpeynirci, Renault’un İngiltere'de başlattığı ilginç kampanyayı sosyal medya üzerinden duyurdu. Kampanya, elektrikli araç Scenic'in aileler için ideal bir seçim olduğunu vurgulamak amacıyla tasarlandı.

Renault, Avrupa’da yılın otomobili seçilen elektrikli Scenic modelini, İngiltere'de "İlişki Bozulma Kapsamı" adı verilen bir kampanya ile tanıtıyor. Kampanya kapsamında, Scenic’i satın alan ve yıl içinde boşanan müşterilere para iadesi garantisi sunuluyor. Bu kampanyanın amacı, İngiltere’de boşanmaların sıkça araç içi tartışmalardan kaynaklandığını öne sürerek Scenic'i en iyi aile aracı olarak konumlandırmak.

Kampanya koşulları

İade Garantisi: Nakitle araç alanların boşandıklarını o yıl içinde kanıtlamaları halinde, ödedikleri tutar anında iade edilecek.

Geçerlilik Süresi: Kampanya 2024 sonuna kadar geçerli olacak.

PR stratejisi

Renault’un bu kampanyayı başlatmasının arkasında, araç içi tartışmaların boşanmalara neden olduğunu öne sürdüğü İngiltere’de, Scenic’in güvenilir ve rahat bir aile aracı olarak imajını güçlendirmek yatıyor. Ayrıca, bu kampanya, markanın araçlarını aileler için ne kadar uygun bir seçenek olarak sunduğunu vurgulamak amacıyla hazırlanan kapsamlı bir PR stratejisi olarak değerlendirilebilir.

Türkiye’de benzer kampanya olur mu?

Renault’un Scenic modelinin Türkiye’ye yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Özpeynirci, kampanyanın Türkiye’de de uygulanıp uygulanmayacağı hakkında spekülasyonlarda bulunarak, Scenic’in Türkiye’deki lansmanında benzer bir kampanya yapılmasının olasılığını sorguluyor.