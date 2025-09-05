Borsa İstanbul’da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı ağustos ayında yatırımcısına kazandırdı. Karsan yüzde 20,75 ile en yüksek artışı kaydederken, Ford Otosan 391,9 milyar liralık piyasa değeriyle sektör liderliğini sürdürdü.

Hisselerde Ağustos yükselişi

Geçen ay Borsa İstanbul’da en çok değer kazanan otomotiv şirketi yüzde 20,75’lik artışla Karsan oldu. Karsan’ı yüzde 17,39 ile Ford Otosan, yüzde 8,83 ile Tümosan izledi.

Ağustosta Tofaş hisseleri yüzde 8,43, TürkTraktör yüzde 4,83, Doğuş Otomotiv yüzde 2,60, Otokar yüzde 2,17 ve Anadolu Isuzu yüzde 0,16 değer kazandı. Şirketlerin hisseleri temmuz ayında da yükseliş göstermişti.

Piyasa değerinde Ford Otosan zirvede

Halka açık otomotiv şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip Ford Otosan, ağustos ayını 391 milyar 966 milyon 470 bin lirayla tamamladı.

Ford Otosan’ı 125 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 67,7 milyar lirayla Otokar ve 61,8 milyar lirayla TürkTraktör izledi.

Diğer şirketlerin piyasa değerleri ise şöyle sıralandı: