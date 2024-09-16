Türkiye Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı'nın 26. Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, 14 Eylül 2024 tarihinde İzmir’de başarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma politikalarının Türkiye'deki yansımaları ve geleceğe yönelik stratejiler tartışıldı.

Tarımda sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı yönetişim şart

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin tarım alanındaki büyük potansiyelinin yanı sıra kırsal kalkınma politikalarının güçlendirilmesine devam edeceğini belirtti. Şahin, “Tarım sektörü yalnızca üretimle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kırsal alanlarda istihdam yaratma, doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanma ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama açısından da önemli bir rol oynuyor,” dedi. Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası’na entegrasyon çabalarının, yerel dinamikleri daha iyi analiz etme ve stratejik çözümler üretme imkânı sunduğunu vurguladı.

Şahin, OTP Ağı'nın yaygınlaştırılmasının Türkiye’nin tarım ve kırsal kalkınma alanında daha sürdürülebilir bir geleceğe adım atmasına katkıda bulunacağını ifade ederek, “Bu yönetişim yapısı, yerel paydaşların aktif katılımıyla yerel ihtiyaçlara hızlı ve etkili çözümler üretilmesini sağlayacak, bölgelerimizin özgün potansiyellerine uygun politikaların geliştirilmesine yardımcı olacaktır,” şeklinde konuştu.

OTP ağı ve geniş katılımcı yapı

Toplantıda, Türkiye’nin kırsal kalkınma politikalarının OTP Ağı çerçevesinde yeniden şekillendirildiği vurgulandı. OTP Ağ Yönetişim Yapısı; Yüksek İstişare Kurulu, Yönlendirme Komitesi, Merkez ve 26 Bölge Koordinatörlükleri, Yönetim Otoritesi ve tematik gruplardan oluşan geniş bir paydaş yelpazesi ile işbirliği ve koordinasyon sağlamayı amaçlıyor.

Bu geniş katılımcı yapı, Türkiye’nin kırsal kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bölgesel kalkınma sürecinin yerel aktörlerin aktif katılımıyla daha etkin bir şekilde yönetilebileceği vurgulandı. Toplantı, bölgelerin özgün ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilir politikaların hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.